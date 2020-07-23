Varank: "Teknolojiyi kendimizin geliştirmesi yönünde hareket etmemiz lazım"
Türk Standardları Enstitüsünün 59. Olağan Genel Kurulu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Standardları Enstitüsünün 59. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.
23.07.2020 11:18 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:35
Türk Standardları Enstitüsünün 59. Olağan Genel Kurulu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Standardları Enstitüsünün 59. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. (2)
Kaynak: AA