Varank: "(Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı) Ülkemizde ilk defa uygulanıyor"

Varank: "(Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı) Ülkemizde ilk defa uygulanıyor"

İTOB Ticaret Merkezi'nin temel atma töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması İZMİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İTOB Ticaret Merkezi'nin temel atma törende konuştu.

09.10.2019 11:08
Varank:

İTOB Ticaret Merkezi'nin temel atma töreni

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması İZMİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İTOB Ticaret Merkezi'nin temel atma törende konuştu. (2)

Kaynak: AA
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