Varank: "Tarsus OSB'ye kamulaştırma için 10 milyon liralık bir kaynağı aktardık, hayırlı uğurlu...
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Varank: "Tarsus OSB'ye kamulaştırma için 10 milyon liralık bir kaynağı aktardık, hayırlı uğurlu...

Katılımcılar Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye gelişi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması MERSİN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Temel Atma Töreni'nde konuştu.

28.12.2019 12:45 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:49
Varank:

Katılımcılar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'ın kürsüye gelişi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Temel Atma Töreni'nde konuştu. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Varank: "Tarsus OSB'ye kamulaştırma için 10 milyon liralık bir kaynağı aktardık, hayırlı uğurlu...
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