Varank'tan 'On Birinci Kalkınma Planı' değerlendirmesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ilk defa sanayi ve katma değerli üretimin bu kadar merkezde olduğu bir kalkınma planı hazırlandığını belirterek, "Yeni büyüme hikayesini sanayi ve teknolojiyle yazmayı hedefliyoruz.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ilk defa sanayi ve katma değerli üretimin bu kadar merkezde olduğu bir kalkınma planı hazırlandığını belirterek, "Yeni büyüme hikayesini sanayi ve teknolojiyle yazmayı hedefliyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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