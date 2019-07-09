Varank'tan 'On Birinci Kalkınma Planı' değerlendirmesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ilk defa sanayi ve katma değerli üretimin bu kadar merkezde olduğu bir kalkınma planı hazırlandığını belirterek, "Yeni büyüme hikayesini sanayi ve teknolojiyle yazmayı hedefliyoruz.

Varank'tan 'On Birinci Kalkınma Planı' değerlendirmesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ilk defa sanayi ve katma değerli üretimin bu kadar merkezde olduğu bir kalkınma planı hazırlandığını belirterek, "Yeni büyüme hikayesini sanayi ve teknolojiyle yazmayı hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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