Varank: "Tam anlamıyla verimli bir şekilde kullanılmayan parsellerle ilgili yasal düzenleme...

Varank: "Tam anlamıyla verimli bir şekilde kullanılmayan parsellerle ilgili yasal düzenleme...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Hediye takdimi Toplantıdan deta MALATYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş adamlarıyla bir araya geldi.

09.11.2019 11:19 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:28
Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'ın konuşması

Hediye takdimi

Toplantıdan deta - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş adamlarıyla bir araya geldi. (3)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Varank: "Tam anlamıyla verimli bir şekilde kullanılmayan parsellerle ilgili yasal düzenleme...
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