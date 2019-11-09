Varank: "Tam anlamıyla verimli bir şekilde kullanılmayan parsellerle ilgili yasal düzenleme...

09.11.2019 11:19 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:28

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması

Hediye takdimi

Toplantıdan deta MALATYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş adamlarıyla bir araya geldi. (3)

Kaynak: AA