Varank: "Tam anlamıyla verimli bir şekilde kullanılmayan parsellerle ilgili yasal düzenleme...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Hediye takdimi Toplantıdan deta MALATYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş adamlarıyla bir araya geldi.
09.11.2019 11:19 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:28
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
Hediye takdimi
Toplantıdan deta MALATYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş adamlarıyla bir araya geldi. (3)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Varank: "Tam anlamıyla verimli bir şekilde kullanılmayan parsellerle ilgili yasal düzenleme...