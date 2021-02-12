Varank: "Son çeyrekte sanayi üretiminde gözlenen güçlü artış, Türkiye'nin 2020'yi pozitif büyümeyle kapatacak birkaç ülkeden biri olacağını teyit...
12.02.2021 13:35 | Son Güncelleme: 12.02.2021 13:38
Varank: "Son çeyrekte sanayi üretiminde gözlenen güçlü artış, Türkiye'nin 2020'yi pozitif büyümeyle kapatacak birkaç ülkeden biri olacağını teyit etti"
Varank: "Son çeyrekte sanayi üretiminde gözlenen güçlü artış, Türkiye'nin 2020'yi pozitif büyümeyle kapatacak birkaç ülkeden biri olacağını teyit etti"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır