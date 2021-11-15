Varank: "Şehrin geçmişten gelen şanını korumak ve daha da geliştirmek adına sanayi projelerine özel bir hassasiyet gösteriyoruz" - Haberler
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Varank: "Şehrin geçmişten gelen şanını korumak ve daha da geliştirmek adına sanayi projelerine özel bir hassasiyet gösteriyoruz"

AA - Haberler | Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelişi İstiklal Marşı'nın okunması Tanıtım filminin izlenmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye çıkışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KARABÜK - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Batı...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelişi

İstiklal Marşı'nın okunması

Tanıtım filminin izlenmesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye çıkışı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KARABÜK - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirilen 9 projenin toplu açılış töreninde konuştu. (1)

Varank: Şehrin geçmişten gelen şanını korumak ve daha da geliştirmek adına sanayi projelerine özel bir hassasiyet gösteriyoruz

Varank: Şehrin geçmişten gelen şanını korumak ve daha da geliştirmek adına sanayi projelerine özel bir hassasiyet gösteriyoruz

Varank: Şehrin geçmişten gelen şanını korumak ve daha da geliştirmek adına sanayi projelerine özel bir hassasiyet gösteriyoruz

AA - Son Dakika Haberleri

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