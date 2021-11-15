Varank: "Şehrin geçmişten gelen şanını korumak ve daha da geliştirmek adına sanayi projelerine özel bir hassasiyet gösteriyoruz"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelişi İstiklal Marşı'nın okunması Tanıtım filminin izlenmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye çıkışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KARABÜK - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Batı...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelişi
İstiklal Marşı'nın okunması
Tanıtım filminin izlenmesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye çıkışı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KARABÜK - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirilen 9 projenin toplu açılış töreninde konuştu. (1)