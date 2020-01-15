Varank: "Şehirleşme her zaman öncelikli alanlarımızdan bir tanesi oldu"
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelmesi, selamlaşması Tanıtım filminden görüntü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye çıkması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ATO Congresium'da "Akıllı...
15.01.2020 13:17 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:23
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelmesi, selamlaşması
Tanıtım filminden görüntü
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye çıkması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ATO Congresium'da "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" programında konuştu. (1)
Kaynak: AA