Varank: "Şehirleşme her zaman öncelikli alanlarımızdan bir tanesi oldu"
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Varank: "Şehirleşme her zaman öncelikli alanlarımızdan bir tanesi oldu"

, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelmesi, selamlaşması Tanıtım filminden görüntü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye çıkması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ATO Congresium'da "Akıllı...

15.01.2020 13:17 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:23
Varank:

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Cumhurbaşkanı 'ın salona gelmesi, selamlaşması

Tanıtım filminden görüntü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'ın kürsüye çıkması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ATO Congresium'da "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" programında konuştu. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Varank: "Şehirleşme her zaman öncelikli alanlarımızdan bir tanesi oldu"
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