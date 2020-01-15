: Varank: "Şehirleşme her zaman öncelikli alanlarımızdan bir tanesi oldu"

15.01.2020 13:17 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:23

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelmesi, selamlaşması

Tanıtım filminden görüntü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye çıkması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ATO Congresium'da "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" programında konuştu. (1)

Kaynak: AA

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