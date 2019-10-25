Varank: "Şehircilik alanında çok önemli mesafeler aldık"

25.10.2019 13:08

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Son analizlere göre, akıllı şehirlerin getirdiği yenilikler, küresel ekonomiye önümüzdeki 10 yılda en az 20 trilyon dolarlık bir katkı sağlayacak. 20 trilyon dolar demek, küresel sisteme Türkiye büyüklüğünde 27 ülkenin daha katılması demek. Bu teknolojilerde atılacak her yeni adım, ülkelere önemli bir küresel rekabet üstünlüğü sağlayacak. İşte biz de bu fırsatı gördük ve bu alandaki çalışmalara hız kazandırdık." dedi.

Bakan Varank, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Şehircilik ve Mutlu Şehir" temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, şehirlerin de insanlar gibi karmaşık ve sofistike yapılar olduğunu söyledi.

Bir toplumun, sosyal, kültürel, siyasi, tarihi ve dini tüm özelliklerinin birebir şehirlerinden hissedilebileceğini, her şehrin ev sahipliği yaptığı toplumun ruhunun bir yansıması olduğunu, kentlerin aynı zamanda dinamik yapılarıyla üretimin, büyümenin, yeniliğin, aklın ve bilgenin de merkezi olduğunu anlatan Varank, "Bugün dünya nüfusunun yüzde 55'i şehirlerde yaşarken, küresel gelirin yüzde 80'i kentlerde üretiliyor. Bu oran ülkemizde yüzde 90'lar seviyesinde. Dolayısıyla şehirleşme ve ekonomik kalkınma, birbirini tamamlayan, doğrudan etkileşimli süreçler." diye konuştu.

Varank, çok hızlı bir teknolojik değişim ve dönüşüm çağından geçtiklerini, üretimin ve tüketimin tüm kodlarını değiştirmeye başlayan teknolojik gelişmelerin, şehirleri de doğrudan etkilediğini ifade ederek, hükümet olarak her zaman vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmenin, refahlarını daha da yükseltmenin gayreti içerisinde olduklarını kaydetti.

Eğitimden sağlığa, sosyal güvenlikten adalete kadar uyguladıkları tüm politikaların bu amaca odaklandığını, şehirleşmenin de her zaman öncelikli alanlarından biri olduğunu belirten Varank, "İnsanı merkeze alarak doğal hayata ve tarihi mirasa saygılı, yaşam kalitesi yüksek ve değer üreten şehirler oluşturmak önceliğimiz. Bu noktada biz bakanlık olarak teknolojik imkanların en iyi şekilde kullanılmasını teşvik ediyoruz. Akıllı şehirlere de bu yüzden çok önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, akıllı şehirciliğin sürdürülebilir enerji çözümleri, sıfır atık, yüksek hava kalitesi, hızlı iletişim, hızlı ulaşım ve bunlar sayesinde daha mutlu toplumlara giden bir süreci ifade ettiğini, şehirlerin daha akıllı bir geleceğe sahip olması için Ar-Ge ve yenilik çözümleriyle buluşmasının stratejik önem taşıdığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Son analizlere göre, akıllı şehirlerin getirdiği yenilikler, küresel ekonomiye önümüzdeki 10 yılda 20 trilyon dolarlık bir katkı sağlayacak. Bakınız 20 trilyon dolar demek, küresel sisteme Türkiye büyüklüğünde 27 ülkenin daha katılması demek. Bu teknolojilerde atılacak her yeni adım, ülkelere önemli bir küresel rekabet üstünlüğü sağlayacak. İşte biz de bu fırsatı gördük ve bu alandaki çalışmalara hız kazandırdık. 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimiz; ülkemizdeki akıllı şehir ekosisteminin sağlıklı, kapsamlı ve sürdürülebilir biçimde oluşturulmasını hedefliyor. Bu hedefe giden yolda Milli Teknoloji Hamlesi bize yol gösterecek. Yani tüm süreç boyunca milli teknolojileri ve milli çözümleri teşvik edecek, vatandaşımızın emrine sunacağız. Fikirden ürüne varıncaya dek her aşamada akıllı teknolojiler üreten girişimcilerimizin yanında olacağız."

"Akıllı mobilitede yeni girişimcilerin çıkmasını istiyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, başarıya giden yolda, toplumsal kabul ve toplumun değişikliklere hazır olmasının da önemli bir unsur olduğuna, bu nedenle akıllı şehir çözümlerinin vatandaşların katılımıyla merkezi ve yerel kurumların iş birliğinde, topyekün bir gayretle yapılmasına özen gösterdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda oldukça somut bir projemiz de var. Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Esenler Belediyesi bir iş birliği protokolü imzaladı. Esenlerde 8 milyon metrekarelik bir alanda akıllı şehir uygulamalarının hem yaşandığı hem de kent sakinleriyle birlikte geliştirildiği bir yaşam alanı inşa edeceğiz. Projemizde her şeyden önce doğayı yormayan, çevreci bir yaklaşım hakim olacak. Kavşaklar, aydınlatmalar, sulama sistemleri ve atık yönetimi gibi uygulamalar akıllı sistemler üzerinden çalışacak, böylece kaynaklar daha verimli kullanılacak."

Projeyle otonom araçlar ve akıllı mobiliteyle etkin bir ulaşımın mümkün hale geleceğini, altyapı ve üstyapı sistemlerini sensörlerle donatacaklarını, bu sayede arıza ve aksaklıkların anlık bildirileceğini, hizmetlerin kesintisiz süreceğini aktaran Varank, nesnelerin internetiyle şehirlerin yönünü bulacağını anlattı.

Varank, Türkiye'nin ilk Akıllı Şehir ve Mobilite Uygulama Test Merkezi'ne de projenin ev sahipliği yapacağını, dünyadaki elektrikli ve otonom araçların en son uygulamalarının bu merkezde gerçek bir şehir ortamında denenebileceğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Ayrıca Esenler bilişim, yazılım ve akıllı şehircilik teknolojilerinin geliştirilip, üretildiği bir Tekno Şehre de ev sahipliği yapacak. Burada üretilen yerli ve milli ürünlerin, dünyaya ihracı için firmalarımıza destek olacağız. Akıllı mobilite uygulamalarında yeni girişimcilerin çıkmasını istiyoruz. Ancak bu sayede az önce bahsettiğim 20 trilyon dolarlık pazarda kritik oyunculardan birisi olabiliriz. Şuna inanıyorum; Esenler Türkiye genelinde bir rol model olarak takip edilecek hatta sınırlarımızı da aşacak. Tabii bu projenin hayata geçmesinde büyük emek sahibi Çevre ve Şehircilik Bakanımıza da sizlerin huzurunda şükranlarımı arz etmek istiyorum. Bakanlığımızla Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bu güzel iş birliği daha nice yenilikçi projenin hayat bulmasına katkı sağlayacak, ben buna eminim."

"Şehircilik alanında çok önemli mesafeler aldık"

Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şehircilik alanında çok önemli mesafeler aldıklarını, çöp dağlarından, çukurdan, çamurdan, susuzluktan ve hava kirliğinden muzdarip pek çok kenti refaha kavuşturduklarını, yine şehirlerde sosyal imkanları geliştirdiklerini, spordan sanata, sağlıktan kültüre her alanda güçlü adımlar attıklarını vurgulayarak, kadınlar ve çocuklar için örnek projeleri hayata geçirdiklerini kaydetti.

Bakan Varank, bugün artık akıllı şehirleri, geleceğin örnek şehirlerini konuştuklarını belirterek, şunları söyledi:

"Yine saygıdeğer Hanımefendinin himayelerinde yürütülen sıfır atık projesi de ülkemizin hem bugünü hem de geleceği adına atılmış çok önemli adım. Atık kontrolü ve geri dönüşüm, sürdürülebilir kalkınmanın en temel bileşenlerinden. Biz de bakanlık olarak bu alandaki farkındalığı artırıp, toplumsal bilinci üst seviyelere çıkarmak, özellikle geri dönüşümü daha katma değerli hale getirecek sanayiyi geliştirmek adına var gücümüzle çalışıyoruz.

Bu organizasyonda emeği geçen tüm paydaşları yürekten kutluyorum. Geçen seneki programdaki çalışmaların özellikle akademik makalelere yansımış olması bizim açımızdan ayrıca gurur verici bir husus. Bildiğiniz gibi bilim altyapısını geliştiren bir bakanlık olarak TÜBİTAK'la birlikte bu alana çok önem veriyoruz. İnşallah bu seneki programdan da uluslararası makaleler atıf yapılacak şekilde buradan çıkar diyorum."

Kaynak: AA