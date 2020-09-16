Varank: "Savunma sanayinde çok ileri noktalara geldik"
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Varank: "Savunma sanayinde çok ileri noktalara geldik"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması AKSARAY - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜRKSAT Model Uydu Yarışmasında, yerli olarak tasarlanan model uyduların roketle fırlatılması töreninde açıklamalarda bulundu.

16.09.2020 12:36 | Son Güncelleme: 16.09.2020 12:44

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması AKSARAY - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜRKSAT Model Uydu Yarışmasında, yerli olarak tasarlanan model uyduların roketle fırlatılması töreninde açıklamalarda bulundu.

Varank: 'Savunma sanayinde çok ileri noktalara geldik'

Kaynak: AA

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