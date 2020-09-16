Varank: "Savunma sanayinde çok ileri noktalara geldik"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması AKSARAY - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜRKSAT Model Uydu Yarışmasında, yerli olarak tasarlanan model uyduların roketle fırlatılması töreninde açıklamalarda bulundu.
16.09.2020 12:36 | Son Güncelleme: 16.09.2020 12:44
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması AKSARAY - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜRKSAT Model Uydu Yarışmasında, yerli olarak tasarlanan model uyduların roketle fırlatılması töreninde açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA