Varank: "Savunma sanayinde çok ileri noktalara geldik" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması AKSARAY - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜRKSAT Model Uydu Yarışmasında, yerli olarak tasarlanan model uyduların roketle fırlatılması töreninde açıklamalarda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması AKSARAY - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜRKSAT Model Uydu Yarışmasında, yerli olarak tasarlanan model uyduların roketle fırlatılması töreninde açıklamalarda bulundu. Kaynak: AA