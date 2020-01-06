Varank: "(Şarj altyapısı) Araç pazara çıktığında altyapı hazır olacak"
Haberler » Güncel » Varank: "(Şarj altyapısı) Araç pazara çıktığında altyapı hazır olacak" - Haber

Varank: "(Şarj altyapısı) Araç pazara çıktığında altyapı hazır olacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

06.01.2020 12:05 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:12

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. (5)

Varank: "İlgili bakanlıklarla otomobilin şarj altyapısının kurulması için yol haritası hazırlıyoruz. pazara çıktığında bu altyapı hazır olacak."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Varank: "(Şarj altyapısı) Araç pazara çıktığında altyapı hazır olacak"
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler