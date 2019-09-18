Varank: "Sanayi ve teknoloji alanlarındaki hedeflerimize geniş tabanlı bir ilerlemeyle ulaşabiliriz"

18.09.2019 13:07

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi'nde düzenlenen programda "Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"ni açıkladı. (6)

Varank: "Rekabet öncesi işbirliği üzerinde önemle durduğumuz bir konu. Sanayi ve teknoloji alanlarındaki hedeflerimize bireysel gayretlerden daha çok geniş tabanlı bir ilerlemeyle ulaşabiliriz"

Varank: "Kalkınma ajanslarımızın rolünü daha da etkinleştireceğiz. Birden çok sektörde rekabet gücü yüksek şehirler oluşturacağız"

Varank: "Yüksek büyüme potansiyeli olan işletmelerin halka açılmalarını kolaylaştıracak ve bu manada teşvik mekanizmaları geliştireceğiz"

Kaynak: AA