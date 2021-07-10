Varank: "(Sanayi mektebinin cezaevi olarak kullanılması) Darbeciliğin nasıl bir zihniyeti olduğunu ortaya koyuyor"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye çıkışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması SİVAS - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi Mektebi Müzesi açılış törenine katıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye çıkışı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması SİVAS - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi Mektebi Müzesi açılış törenine katıldı. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya