Varank: "(Sanayi mektebinin cezaevi olarak kullanılması) Darbeciliğin nasıl bir zihniyeti olduğunu ortaya koyuyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye çıkışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması SİVAS - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi Mektebi Müzesi açılış törenine katıldı.