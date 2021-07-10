Varank: "(Sanayi mektebinin cezaevi olarak kullanılması) Darbeciliğin nasıl bir zihniyeti olduğunu ortaya koyuyor"
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Varank: "(Sanayi mektebinin cezaevi olarak kullanılması) Darbeciliğin nasıl bir zihniyeti olduğunu ortaya koyuyor"

Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye çıkışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması SİVAS - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi Mektebi Müzesi açılış törenine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye çıkışı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması SİVAS - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi Mektebi Müzesi açılış törenine katıldı. (1)

Varank: '(Sanayi mektebinin cezaevi olarak kullanılması) Darbeciliğin nasıl bir zihniyeti olduğunu ortaya koyuyor'
Varank: '(Sanayi mektebinin cezaevi olarak kullanılması) Darbeciliğin nasıl bir zihniyeti olduğunu ortaya koyuyor'
Varank: '(Sanayi mektebinin cezaevi olarak kullanılması) Darbeciliğin nasıl bir zihniyeti olduğunu ortaya koyuyor'
Varank: '(Sanayi mektebinin cezaevi olarak kullanılması) Darbeciliğin nasıl bir zihniyeti olduğunu ortaya koyuyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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Varank: "(Sanayi mektebinin cezaevi olarak kullanılması) Darbeciliğin nasıl bir zihniyeti olduğunu ortaya koyuyor" - Haberler
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