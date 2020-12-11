Varank: "Sadece ocak-kasım döneminde organize sanayi bölgelerinde 851 yeni fabrika üretime başladı"
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Varank: "Sadece ocak-kasım döneminde organize sanayi bölgelerinde 851 yeni fabrika üretime başladı"

11.12.2020 22:11 | Son Güncelleme: 11.12.2020 22:17

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ocak-kasım döneminde organize sanayi bölgelerinde 851 yeni fabrikanın üretime başladığını, 13 bin 546 imalat sanayi tesisinin üretime geçtiğini belirterek, "Bugün itibarıyla sanayi bölgelerinde 4 bin 69 tesisin inşaatı devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ocak-kasım döneminde organize sanayi bölgelerinde 851 yeni fabrikanın üretime başladığını, 13 bin 546 imalat sanayi tesisinin üretime geçtiğini belirterek, "Bugün itibarıyla sanayi bölgelerinde 4 bin 69 tesisin inşaatı devam ediyor. Burada konuşan muhalefet milletvekillerinin ısrarla görmek istemedikleri, görse bile kabullenemedikleri gerçek tablo işte bu." dedi.

Varank, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2021 yılı bütçesini sunumuna, dün şehit olan iki askere Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileyerek başladı.

Dünyanın yakın tarihte benzerini yaşamadığı küresel kriz döneminden geçtiğine işaret eden Varank, salgının insan sağlığına olan etkilerinin yanında çöken üretim ve tüketim kanallarıyla ülkelerin ekonomik dengeleri alt üst ettiğini, uluslararası kuruluşların küresel büyüme, ticaret ve doğrudan yatırımlarda son 60 yılın en ciddi daralmayı beklediğini anlattı.

Tüm dünyada başta turizm olmak üzere hizmetler sektörünün durumunun ortada olduğunu belirten Varank, niyetinin insanları karamsarlığa sürüklemek olmadığını, olağanüstü zamanlardan geçildiğinin altını çizdiğini dile getirdi.

Umut ışığı olduğunu ifade eden Varank, "Aşı ve tedavi konusunda başarıya ulaşan her adım, aslında çok hızlı bir küresel toparlanmaya götürecek. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda, ertelenmiş talebin de etkisiyle, son yılların en dikkat çekici küresel ekonomik performansına şahit olabiliriz. Tabi tüm bu gelişmeler, Türkiye ekonomisini de etkiliyor." diye konuştu.

Türkiye'nin bu dönemi, değişikliklere hızla adapte olabilen sanayisi sayesinde başarılı bir şekilde yönettiğini kaydeden Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Normalleşme adımlarının da etkisiyle, üçüncü çeyrekte yüzde 6,7'lik bir büyüme gerçekleşti. Bu performansta sevindirici olan taraf, yatırımlardaki yüzde 22,5'lik artış. Yatırımların alt kalemlerine baktığımızda, makine-teçhizatta yüzde 23,5'lik bir büyüme görüyoruz. İnşaat yatırımlarındaysa yüzde 14,7'lik bir artış var. Dördüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, üçüncü çeyreğe kıyasla bir miktar yavaşlamaya işaret etse de yatırımlar cephesinde hız kesilmediğini görüyoruz."

"Sizi sahaya götürelim, OSB havası alın"

Bakan Varank, TBMM Genel Kurulu'nun toplantılarını büyük bir dikkatle takip ettiğini, yapıcı eleştirileri not aldığını ancak anlamakta zorlandığı konuşmalar olduğunu söyledi.

AK Parti iktidarları döneminde tek bir fabrika kurulmadığı iddialarını aktaran Varank, "El insaf diyorum. Rakamlar gün gibi ortada. Sadece ocak-kasım döneminde organize sanayi bölgelerinde 851 yeni fabrika üretime başladı. 13 bin 546 imalat sanayi tesisi sanayi sicile kaydolarak üretime geçti. Bugün itibarıyla sanayi bölgelerinde 4 bin 69 tesisin inşaatı devam ediyor. Burada konuşan muhalefet milletvekillerinin ısrarla görmek istemedikleri, görse bile kabullenemedikleri gerçek tablo işte bu." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla 18 yıldır yaptıklarını anlatmaya veri merkezlerinin yetmeyeceğini vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"Sizlere, Nuri Killigillerden, Nuri Demirağlardan, CHP'nin kapattığı fabrikalardan da bahsetmeyeceğim. Zaten bahsetmeye kalksak, herhalde kağıt yetmez. Ben sizlerin aksine, somut konuşacağım. Yalnızca son 2 senede, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın ilk ve tek endüstriyel enzim fabrikasını, Avrupa'nın tek çatı altındaki en büyük entegre ve akıllı kompresör fabrikasını, Türkiye'nin ilk alüminyum hibrit motor fabrikasını, Türkiye'nin en büyük aydınlatma fabrikasını, dünyanın üçüncü büyük fıstık işleme tesisini, bizzat ben açtım. Bunlarla birlikte, ülkemizin ilk medikal beslenme fabrikasının, Ortadoğu ve Doğu Avrupa'nın en büyük yapıştırıcı ve tutkal üretim fabrikasının, Türkiye'nin ilk çinko izabe tesisinin temellerini de bizzat attım. Bunlara inanmıyor musunuz? Gelin sizi sahaya götürelim. Şöyle OSB havası alın. Sanayicinin, üreticinin nabzını gelin birlikte tutalım."

"Çelik sektörümüz Avrupa'da birinci"

Bakan Varank, eksikliklerin bulunduğuna ancak muhalefetin görmezden geldiği fabrikalar sayesinde ihracatın rekorlar kırdığını, bu durumun istihdam oranlarına da yansıyacağını belirtti.

Varank, konuşmasına şöyle devam etti:

"Milletimiz müsterih olsun, riskleri takip edecek, kırılganlıkları gidereceğiz. Beklentileri karşılayacak politikaları yeni dönemde çok daha güçlü bir şekilde uygulayacağız. Ekonomi yönetimi olarak reformcu bir vizyonla, Türkiye'yi salgın sonrası dönemin kazananı haline getireceğiz. İmalat sanayi alt sektörlerinde bu sene önemli başarılara imza attık. Makine sektörümüz 1,7 milyar dolarlık ihracatla cumhuriyet tarihinin ekim ayı rekorunu kırdı. Çelik sektörümüz yılın ilk 10 ayında, Almanya'yı geride bırakarak, Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıraya yükseldi."

Sadece son 3 aylık süreçte, bugüne kadar Türkiye'de üretilemeyen "sıvı paslanmaz çelik" ve "külçe çinko"da ilk ürünleri elde etmenin gururunu yaşadıklarını dile getiren Varank, gemi inşa sektörünün, tam elektrikli ve hibrid gemiler başta olmak üzere, dünyada oluşabilecek tüm talepleri karşılayabilecek yetkinliğe kavuştuğunu bildirdi.

TÜVASAŞ fabrikasında üretilen ilk milli elektrikli tren setinin testlerinin devam ettiğini anlatan Varank, mili teknoloji ve güçlü sanayi vizyonuyla her alanda üretim gücünü tahkim ederek milletin refahını yükselteceklerini ifade etti.

(Sürecek)

Varank: 'Sadece ocak-kasım döneminde organize sanayi bölgelerinde 851 yeni fabrika üretime başladı'
Varank: 'Sadece ocak-kasım döneminde organize sanayi bölgelerinde 851 yeni fabrika üretime başladı'
Varank: 'Sadece ocak-kasım döneminde organize sanayi bölgelerinde 851 yeni fabrika üretime başladı'
Varank: 'Sadece ocak-kasım döneminde organize sanayi bölgelerinde 851 yeni fabrika üretime başladı'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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