Varank: "Pkk'yı Belediyelere Sokmaya Çalışıyorlar"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Terör örgütüyle ilişkili insanları batıda da belediye meclislerine, meclis üyeliklerine getirmeye çalışıyorlar. Tıpkı doğuda, güneydoğuda yaptıkları gibi oralarda da maalesef PKK'yı belediyelere sokmaya çalışıyorlar." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Trabzon'a gelen Varank, Of ilçesine bağlı Bölümlü Mahallesi'nde vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, AK Parti hükümeti olarak Of ilçesine 17 senede 1 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını söyledi.

Varank, vatandaşlar tarafından ilçe ile ilgili kendisine iletilen sorunların da kısa sürede üstesinden gelineceğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bizim 17 senelik, bu ülkeyi, memleketi kalkındırma hamlemizde nelerle mücadele ettiğimizi Oflu hemşehrilerim gayet iyi bilirler. Çok değil, bundan 10 sene önce biz AK Parti'nin kapatma davasını konuşuyorduk. Onunla ilgili mücadele ediyorduk. Son 6 senede yaşadıklarımızı sizler zaten iyi biliyorsunuz. 17-25 Aralık kumpaslarını, MİT tırları hadisesini, bu ülkenin nasıl birbirine düşürülmeye çalışıldığını sizler iyi biliyorsunuz. En son 15 Temmuz hain darbe girişiminde bizzat hükümetimizi devirmeye çalıştılar."

Öyle çok uzak zamanlardan bahsetmediklerini belirten Varank, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz, gazeteleri okuyorsunuz. Birtakım terör örgütüyle ilişkili insanları batıda da belediye meclislerine, meclis üyeliklerine getirmeye çalışıyorlar. Tıpkı doğuda, güneydoğuda yaptıkları gibi oralarda da maalesef PKK'yı belediyelere sokmaya çalışıyorlar. Ne oldu o doğuda, güneydoğuda? O belediyeler devletimizin imkanlarını bizim 'hizmet edilsin' diye gönderdiğimiz paraları Kandil'e aktardılar, terör örgütüne aktardılar, o paralarla şehirleri yakıp yıkmaya çalıştılar. Şimdi aynı tezgahı, aynı zihniyeti batıda da hem de eskiden bizim muhafazakar bildiğimiz partiler bile bu zihniyeti belediyelere sokmaya çalışıyor ama bizler Oflu kardeşlerimize, Trabzonlu kardeşlerimize güveniyoruz. Allah'ın izniyle onlar buna müsaade etmeyecekler."

"Bizim yaptığımız projeleri üretebilecek bir parti ya da aday yok"

Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışmalarına dikkati çekerek "Cumhurbaşkanımızın bu memleket için nelerden vazgeçtiğini, nasıl gecesini gündüzüne katarak çalıştığını sizler gayet iyi biliyorsunuz. Günde belki üç miting, belki dört miting yaparak bu seçim dönemini geçiriyor. Dünyadaki bütün mazlumların sesi olduğu için hem bütün dünyadan hem de yerli iş birlikçilerinden olur olmaz eleştiriler alıyor." diye konuştu.

Yerel seçimlere kısa bir süre kaldığını anımsatan Varank, "Şimdi önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var. Belediyecilik hizmetleri anlamında zaten karşımızda bizimle yarışabilecek ne bir aday var ne bir parti var. Bizim yaptığımız projeleri, ürettiğimiz projeleri üretebilecek bir parti ya da aday yok. Allah'ın izniyle biz yine elimizden geleni ardımıza koymayacağız, Trabzon'un ne sorunu varsa tereyağından kıl çeker gibi halledeceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın." dedi.

Varank, "Bizim bu seçimde Sayın Cumhurbaşkanı'mızı yalnız bırakmamamız lazım." ifadesini kullanarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emin olun Kandil'in gözü, Pensilvanya'nın gözü bu seçimde, yerli iş birlikçilerinin gözü bu seçimde. Olur da sözüm ona en ufak bir zayıflama emaresi görürlerse yine aynı tuzakları, yine aynı hileleri piyasaya çıkaracaklar. Bundan emin olabilirsiniz. Dolayısıyla bizim Sayın Cumhurbaşkanımıza şimdiye kadar verdiğimiz gibi en güçlü desteği burada Bölümlü'den de vermemiz lazım. Çünkü bizim bütün dünyaya 'Evet siz ne derseniz deyin, biz yine Cumhurbaşkanı'mızla beraberiz' dememiz lazım. Dolayısıyla bunun yolu 31 Mart yerel seçimleri."

Vatandaşlardan destek isteyen Varank, "İnşallah bizi mahcup etmeyeceğinize inanıyoruz. Yine Cumhurbaşkanı'mıza, milletin adamına sahip çıkacağınıza inanıyoruz. Sahip çıkacak mısınız? Allah sizlerden razı olsun." ifadesini kullandı.

Bakan Mustafa Varank'a, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar ve Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu eşlik etti.

Bakan Varank, Bölümlü Mahallesi'ndeki MHP teşkilatıyla da bir araya gelerek bir süre görüştü.

İlçeye bağlı Taşhan Mahallesi'ni ziyaret eden Bakan Varank, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, sorun ve isteklerini dinledi.

Bakan Varank, daha sonra Uğurlu Mahallesi'nde esnafı ziyaret ederek kahvehanedeki vatandaşlarla görüştü.

Kaynak: AA