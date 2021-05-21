Varank: "Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü aşı çalışmalarında ve inaktif aşı çalışmalarında preklinik çalışmaların, deneylerin, testlerin yapıldığı...
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Varank: "Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü aşı çalışmalarında ve inaktif aşı çalışmalarında preklinik çalışmaların, deneylerin, testlerin yapıldığı...

Varank: 'Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü aşı çalışmalarında ve inaktif aşı çalışmalarında preklinik çalışmaların, deneylerin, testlerin yapıldığı...
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Varank: "Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü aşı çalışmalarında ve inaktif aşı çalışmalarında preklinik çalışmaların, deneylerin, testlerin yapıldığı çok önemli bir tesis"

Varank: "Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü aşı çalışmalarında ve inaktif aşı çalışmalarında preklinik çalışmaların, deneylerin, testlerin yapıldığı çok önemli bir tesis"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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Varank: "Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü aşı çalışmalarında ve inaktif aşı çalışmalarında preklinik çalışmaların, deneylerin, testlerin yapıldığı... - Haberler Ekonomi
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