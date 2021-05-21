Varank: "Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü aşı çalışmalarında ve inaktif aşı çalışmalarında preklinik çalışmaların, deneylerin, testlerin yapıldığı...
Varank: "Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü aşı çalışmalarında ve inaktif aşı çalışmalarında preklinik çalışmaların, deneylerin, testlerin yapıldığı çok önemli bir tesis"
Varank: "Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü aşı çalışmalarında ve inaktif aşı çalışmalarında preklinik çalışmaların, deneylerin, testlerin yapıldığı çok önemli bir tesis"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt