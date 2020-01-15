Varank: "Pek çok alanda yerlileşmeyi ve millileşmeyi başarabiliriz"
, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Konuşmanın sona ermesi ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ATO Congresium'da "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" programında konuştu.
15.01.2020 13:02 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:07
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
Konuşmanın sona ermesi ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ATO Congresium'da "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" programında konuştu. (2)
Kaynak: AA