Varank: "Pek çok alanda yerlileşmeyi ve millileşmeyi başarabiliriz"
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Varank: "Pek çok alanda yerlileşmeyi ve millileşmeyi başarabiliriz"

, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Konuşmanın sona ermesi ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ATO Congresium'da "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" programında konuştu.

15.01.2020 13:02 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:07
Varank:

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'ın konuşması

Konuşmanın sona ermesi ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ATO Congresium'da "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" programında konuştu. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Varank: "Pek çok alanda yerlileşmeyi ve millileşmeyi başarabiliriz"
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