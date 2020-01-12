Varank: "Ne kadar güçlü girişimcilere sahipseniz kalkınma hızınızda o denli yüksek olur"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın tören alanına gelişi İstiklal Marşının söylenmesi Bakan Varank'ın kürsüye çıkması Bakan Varank'ın konuşması GÜMÜŞHANE - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gümüşhane'de Geleneksel ve Organik Ürünler İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) açılış...
12.01.2020 14:29 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:33
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın tören alanına gelişi
İstiklal Marşının söylenmesi
Bakan Varank'ın kürsüye çıkması
Bakan Varank'ın konuşması
GÜMÜŞHANE - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gümüşhane'de Geleneksel ve Organik Ürünler İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) açılış törenine katıldı. (1)
Kaynak: AA