Varank: "Ne kadar güçlü girişimcilere sahipseniz kalkınma hızınızda o denli yüksek olur"
Haberler » Güncel » Varank: "Ne kadar güçlü girişimcilere sahipseniz kalkınma hızınızda o denli yüksek olur" - Haber

Varank: "Ne kadar güçlü girişimcilere sahipseniz kalkınma hızınızda o denli yüksek olur"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın tören alanına gelişi İstiklal Marşının söylenmesi Bakan Varank'ın kürsüye çıkması Bakan Varank'ın konuşması GÜMÜŞHANE - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gümüşhane'de Geleneksel ve Organik Ürünler İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) açılış...

12.01.2020 14:29 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:33
Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'ın tören alanına gelişi

İstiklal Marşının söylenmesi

Bakan Varank'ın kürsüye çıkması

Bakan Varank'ın konuşması

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gümüşhane'de Geleneksel ve Organik Ürünler İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) açılış törenine katıldı. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Varank: "Ne kadar güçlü girişimcilere sahipseniz kalkınma hızınızda o denli yüksek olur"
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler