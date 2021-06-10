Varank: "Mollakara'da piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın rezervi tespit edildi"
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Varank: "Mollakara'da piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın rezervi tespit edildi"

Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması AĞRI - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Koza Altın Temel Atma Töreni'ne katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması AĞRI - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Koza Altın Temel Atma Töreni'ne katıldı. (3)

Bakan Varank, Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini açıkladı

Varank: 'Mollakara'da piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın rezervi tespit edildi'
Varank: 'Mollakara'da piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın rezervi tespit edildi'
Varank: 'Mollakara'da piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın rezervi tespit edildi'
Varank: 'Mollakara'da piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın rezervi tespit edildi'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer

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Varank: "Mollakara'da piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın rezervi tespit edildi" - Haberler
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