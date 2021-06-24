Varank-Minnihanov görüşmesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov görüşmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'un konuşması ANKARA - Sanayi ve...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov görüşmesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'un konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem