Varank-Minnihanov görüşmesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov görüşmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'un konuşması ANKARA - Sanayi ve...