Varank-Minnihanov görüşmesi
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Varank-Minnihanov görüşmesi

Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem - Haberler | Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov görüşmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'un konuşması ANKARA - Sanayi ve...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov görüşmesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması

Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'un konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile görüştü.

Varank-Minnihanov görüşmesi
Varank-Minnihanov görüşmesi
Varank-Minnihanov görüşmesi
Varank-Minnihanov görüşmesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem

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