Varank: "(Milli Uzay Programı) Yüzlerce firmamızın bu alanda üretici olmasını sağlayacağız"
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Varank: "(Milli Uzay Programı) Yüzlerce firmamızın bu alanda üretici olmasını sağlayacağız"

16.11.2020 14:24 | Son Güncelleme: 16.11.2020 14:31

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması TBMM - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığın 2021 yılı bütçesini sundu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması TBMM - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığın 2021 yılı bütçesini sundu. (8)

Varank: "Savunma sanayindekine benzer bir ekosistemi uzay sanayinde de oluşturarak, yüzlerce firmamızın bu alanda üretici olmasını sağlayacağız"

Varank: '(Milli Uzay Programı) Yüzlerce firmamızın bu alanda üretici olmasını sağlayacağız'
Varank: '(Milli Uzay Programı) Yüzlerce firmamızın bu alanda üretici olmasını sağlayacağız'
Varank: '(Milli Uzay Programı) Yüzlerce firmamızın bu alanda üretici olmasını sağlayacağız'
Varank: '(Milli Uzay Programı) Yüzlerce firmamızın bu alanda üretici olmasını sağlayacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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