Varank: "(Milli Uzay Programı) Yüzlerce firmamızın bu alanda üretici olmasını sağlayacağız"
16.11.2020 14:24 | Son Güncelleme: 16.11.2020 14:31
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması TBMM - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığın 2021 yılı bütçesini sundu.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması TBMM - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığın 2021 yılı bütçesini sundu. (8)
Varank: "Savunma sanayindekine benzer bir ekosistemi uzay sanayinde de oluşturarak, yüzlerce firmamızın bu alanda üretici olmasını sağlayacağız"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu