Varank: "(Milli Uzay Programı) Yüzlerce firmamızın bu alanda üretici olmasını sağlayacağız"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması TBMM - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığın 2021 yılı bütçesini sundu.