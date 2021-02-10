Varank: "(Milli Uzay Programı) En üst düzeyde siyasi sahiplenme işleri kolaylaştırıyor"

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (3)

Bakan Varank: " (Milli Uzay Programı) Sadece insan kaynağı ve parayla bu işler olmuyor. En üst düzeyde siyasi sahiplenme işleri kolaylaştırıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren