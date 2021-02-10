Varank: "(Milli Uzay Programı) En üst düzeyde siyasi sahiplenme işleri kolaylaştırıyor"
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Varank: "(Milli Uzay Programı) En üst düzeyde siyasi sahiplenme işleri kolaylaştırıyor"

10.02.2021 11:06 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:13

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (3)

Bakan Varank: " (Milli Uzay Programı) Sadece insan kaynağı ve parayla bu işler olmuyor. En üst düzeyde siyasi sahiplenme işleri kolaylaştırıyor."

Varank: '(Milli Uzay Programı) En üst düzeyde siyasi sahiplenme işleri kolaylaştırıyor'
Varank: '(Milli Uzay Programı) En üst düzeyde siyasi sahiplenme işleri kolaylaştırıyor'
Varank: '(Milli Uzay Programı) En üst düzeyde siyasi sahiplenme işleri kolaylaştırıyor'
Varank: '(Milli Uzay Programı) En üst düzeyde siyasi sahiplenme işleri kolaylaştırıyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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