Varank: "Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla yürüttüğümüz tüm çalışmalarınızın merkezine gençlerimizi koyuyoruz"

Prometeon Grubu'nun yeni Ar-Ge Merkezi'nin açılış töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye gelmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Prometeon grubunun yeni AR-GE Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

Prometeon Grubu'nun yeni Ar-Ge Merkezi'nin açılış töreni

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye gelmesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Prometeon grubunun yeni AR-GE Merkezi'nin açılış törenine katıldı. (1)

"Kendi tasarlayıp ürettikleri elektrikli araçlarla yarışan pırıl pırıl gençlerimizin heyecanına onlarla beraber ortak oldum. Her biri çok büyük bir potansiyele sahip bu gençler sayesinde ülkemizin geleceğinin parlak olduğuna ben yürekten inanıyorum"

"Onların bir kısmı da elbette gelecekler, burada, Prometeon'un Ar-Ge Merkezi'nde ter dökecekler, bilim üretecekler, yeni teknolojiler geliştirecekler"

"Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla yürüttüğümüz tüm çalışmalarınızın merkezine biz aslında gençlerimizi koyuyoruz."

"Havacılıktan uzaya, savunma sanayiinden elektrikli araçlara, yazılımdan yapay zekaya kadar birçok alanda yaptığımız yatırımlara gençlerimiz öncülük edecek"

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş