Varank: "Milli gelirde imalat sanayinin payını yüzde 21'e, Ar-Ge harcamalarının payını yüzde 1,8'e,... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mıstafa Varank'ın konuşması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "2023'e giden bu süreçte kendimize somut hedefler belirledik.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mıstafa Varank'ın konuşması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "2023'e giden bu süreçte kendimize somut hedefler belirledik. Milli gelirde imalat sanayinin payını yüzde 21'e, Ar-Ge harcamalarının payını yüzde 1,8'e, bu alanlarda çalışan araştırmacı sayımızı da 200 bin kişiye çıkaracağız." Kaynak: AA