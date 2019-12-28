Varank, Mersin-Tarsus Organize ve Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaları gezdi
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Varank, Mersin-Tarsus Organize ve Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaları gezdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması MERSİN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve beraberindekiler, Mersin-Tarsus Organize ve Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaları gezdi, ürünleri inceledi.

28.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:23
Varank, Mersin-Tarsus Organize ve Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaları gezdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve beraberindekiler, Mersin-Tarsus Organize ve Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaları gezdi, ürünleri inceledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Varank, Mersin-Tarsus Organize ve Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaları gezdi
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