: Varank, Mersin-Tarsus Organize ve Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaları gezdi

28.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:23

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması MERSİN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve beraberindekiler, Mersin-Tarsus Organize ve Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaları gezdi, ürünleri inceledi.

Kaynak: AA

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