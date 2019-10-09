Varank: "(Mehmetçiğimiz) Bölgede barış ve istikrarı tesis etmiş olacak"
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Varank: "(Mehmetçiğimiz) Bölgede barış ve istikrarı tesis etmiş olacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklaması İZMİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İzmir'de gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

09.10.2019 20:50
Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklaması İZMİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İzmir'de gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (1)

Varank: "Rabbim Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin. İnşallah bu operasyonu başarıyla uygulayacaklar ve hayata geçirecekler. Bölgede barış ve istikrarı tesis etmiş olacaklar."

Kaynak: AA
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