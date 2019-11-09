Varank: "Malatya'ya yapacağımız bu yatırım kuru kayısının arz süresini artırmış olacak"

Varank: "Malatya'ya yapacağımız bu yatırım kuru kayısının arz süresini artırmış olacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması MALATYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lisanslı Depoculuk Tesisi temel atma törenine katıldı.

09.11.2019 14:18 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:24
Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'ın konuşması

MALATYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lisanslı Depoculuk Tesisi temel atma törenine katıldı. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Varank: "Malatya'ya yapacağımız bu yatırım kuru kayısının arz süresini artırmış olacak"
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