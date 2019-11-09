Varank: "Malatya'ya yapacağımız bu yatırım kuru kayısının arz süresini artırmış olacak"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması MALATYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lisanslı Depoculuk Tesisi temel atma törenine katıldı.
09.11.2019 14:18 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:24
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
MALATYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lisanslı Depoculuk Tesisi temel atma törenine katıldı. (2)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Varank: "Malatya'ya yapacağımız bu yatırım kuru kayısının arz süresini artırmış olacak"