Varank: "Malatya'da 7 milyar liralık sabit sermaye yatırımını teşvik edip 24 bin vatandaşımızın...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması MALATYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş adamlarıyla bir araya geldi.
09.11.2019 11:06 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:12
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması MALATYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş adamlarıyla bir araya geldi. (2)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Varank: "Malatya'da 7 milyar liralık sabit sermaye yatırımını teşvik edip 24 bin vatandaşımızın...