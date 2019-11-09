Varank: "Malatya'da 7 milyar liralık sabit sermaye yatırımını teşvik edip 24 bin vatandaşımızın...

09.11.2019 11:06 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:12

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması MALATYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş adamlarıyla bir araya geldi. (2)

Kaynak: AA