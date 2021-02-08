Varank: "(Macar firmanın yatırımı) Bu yatırımı, büyük potansiyel taşıyan Türk-Macar ekonomik iş birliğinin dönüm noktalarından biri olarak görüyorum."

Varank: "(Macar firmanın yatırımı) Bu yatırımı, büyük potansiyel taşıyan Türk-Macar ekonomik iş birliğinin dönüm noktalarından biri olarak görüyorum.