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Haberler ›› Ekonomi ›› Varank: LPG ve akaryakıt pompalarının periyodik muayenesi 2 yıl içinde yapılacak - Ekonomi
Mustafa Varank, Ekonomi

Varank: LPG ve akaryakıt pompalarının periyodik muayenesi 2 yıl içinde yapılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Ülkedeki 11 bin LPG ve 13 bin akaryakıt istasyonundaki 290 bin pompa ile 25 bine yakın kantarın periyodik muayenesi 2 yıl içinde yapılacak.

10.03.2020 10:52 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:52
Varank: LPG ve akaryakıt pompalarının periyodik muayenesi 2 yıl içinde yapılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Ülkedeki 11 bin LPG ve 13 bin akaryakıt istasyonundaki 290 bin pompa ile 25 bine yakın kantarın periyodik muayenesi 2 yıl içinde yapılacak." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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