Varank: "Lider Araştırmacılar Programı'na 30'u Aşkın Ülkeden Başvuru Aldık"

Varank: "Lider Araştırmacılar Programı'na 30'u Aşkın Ülkeden Başvuru Aldık"

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları İmza töreni Hediye verilmesi Genel görüntüler KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Huawei-Bilişim Vadisi Akıllı Şehirler Araştırma Laboratuvarı İşbirliği Protokolü İmza Töreni"ne katıldı.

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları
İmza töreni
Hediye verilmesi
Genel görüntüler KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Huawei-Bilişim Vadisi Akıllı Şehirler Araştırma Laboratuvarı İşbirliği Protokolü İmza Töreni"ne katıldı.

Kaynak: AA
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