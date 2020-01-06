Varank: "(Lider Araştırmacılar Programı) 98'i Türk, 29'u yabancı uyruklu 127 araştırmacıyı...
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Varank: "(Lider Araştırmacılar Programı) 98'i Türk, 29'u yabancı uyruklu 127 araştırmacıyı...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

06.01.2020 13:36 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:43

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. (9)

Varank: "Lider Araştırmacılar Programı'na başvuran 242 kişi arasından seçilen 98'i Türk, 29'u yabancı uyruklu 127 araştırmacıyı destekleyeceğiz."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Varank: "(Lider Araştırmacılar Programı) 98'i Türk, 29'u yabancı uyruklu 127 araştırmacıyı...
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