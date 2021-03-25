Varank: "Küresel ekonominin yüzde 3'ten fazla küçüldüğü bir yılda uyguladığımız etkin politikalarla dünya genelinden pozitif ayrışmayı başardık"
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Varank: "Küresel ekonominin yüzde 3'ten fazla küçüldüğü bir yılda uyguladığımız etkin politikalarla dünya genelinden pozitif ayrışmayı başardık"

25.03.2021 10:53 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:03

Uludağ Ekonomi Zirvesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne uzaktan bağlantı ile katıldı (1)Varank: "Ülkemizin, pandemi sürecinde sağlıktan eğitime, sanayiden ekonomiye birçok alanda gösterdiği...

Uludağ Ekonomi Zirvesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne uzaktan bağlantı ile katıldı (1)

Varank: "Ülkemizin, pandemi sürecinde sağlıktan eğitime, sanayiden ekonomiye birçok alanda gösterdiği başarılı performansa da hep birlikte şahit olduk. Küresel ekonominin yüzde 3'ten fazla küçüldüğü bir yılda uyguladığımız etkin politikalarla dünya genelinden pozitif ayrışmayı başardık"

Varank: 'Küresel ekonominin yüzde 3'ten fazla küçüldüğü bir yılda uyguladığımız etkin politikalarla dünya genelinden pozitif ayrışmayı başardık'
Varank: 'Küresel ekonominin yüzde 3'ten fazla küçüldüğü bir yılda uyguladığımız etkin politikalarla dünya genelinden pozitif ayrışmayı başardık'
Varank: 'Küresel ekonominin yüzde 3'ten fazla küçüldüğü bir yılda uyguladığımız etkin politikalarla dünya genelinden pozitif ayrışmayı başardık'
Varank: 'Küresel ekonominin yüzde 3'ten fazla küçüldüğü bir yılda uyguladığımız etkin politikalarla dünya genelinden pozitif ayrışmayı başardık'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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