Varank: "Küresel ekonomide daha üst basamaklara çıkmayı hedefliyoruz"
Katılımcılar Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması MALATYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş adamlarıyla bir araya geldi.
09.11.2019 10:52 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:59
Katılımcılar
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması MALATYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş adamlarıyla bir araya geldi. (1)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Varank: "Küresel ekonomide daha üst basamaklara çıkmayı hedefliyoruz"