Varank: "Küresel ekonomide daha üst basamaklara çıkmayı hedefliyoruz"

09.11.2019 10:52 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:59

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması MALATYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş adamlarıyla bir araya geldi. (1)

Kaynak: AA