Varank: "(Kovid-19 güvenli üretim belgesi) Belgeyi alan firmalar TSE logosunu ürün, belge ve... Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı'na video konferans yöntemi ile katıldı.

Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı'na video konferans yöntemi ile katıldı. (1) Bakan Varank: "Kovid-19 güvenli üretim belgeleri verilmeye başlandı. Bu belgeyi alan firmalar TSE logosunu ürün, belge ve yayınlarında kullanabilecek" Kaynak: AA