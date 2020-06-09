Varank: "(Kovid-19 güvenli üretim belgesi) Belgeyi alan firmalar TSE logosunu ürün, belge ve...
Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı'na video konferans yöntemi ile katıldı.
09.06.2020 12:41 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:49
Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı'na video konferans yöntemi ile katıldı. (1)
Bakan Varank: "Kovid-19 güvenli üretim belgeleri verilmeye başlandı. Bu belgeyi alan firmalar TSE logosunu ürün, belge ve yayınlarında kullanabilecek"
Kaynak: AA