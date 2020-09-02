Bakan Varank: "Kılavuz, Kovid-19 salgını ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında...
YÖK Başkanlığı ile Türk Standardları Enstitüsü arasındaki iş birliği protokolü imza töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları İmza töreni ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Türk Standardları Enstitüsü...
02.09.2020 17:07 | Son Güncelleme: 02.09.2020 17:43
YÖK Başkanlığı ile Türk Standardları Enstitüsü arasındaki iş birliği protokolü imza töreni
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları
İmza töreni
ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Türk Standardları Enstitüsü arasındaki iş birliği protokolü imza törenine katıldı.
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Varank: "YÖK ile Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Kılavuzu'nu hazırlayacağız"
Varank: "Kılavuz, Kovid-19 salgını ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında üniversitelerde sağlıklı ortamlar oluşturmaya odaklanacak"
Kaynak: AA