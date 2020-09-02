Bakan Varank: "Kılavuz, Kovid-19 salgını ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında... YÖK Başkanlığı ile Türk Standardları Enstitüsü arasındaki iş birliği protokolü imza töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları İmza töreni ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Türk Standardları Enstitüsü...

YÖK Başkanlığı ile Türk Standardları Enstitüsü arasındaki iş birliği protokolü imza töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları İmza töreni ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Türk Standardları Enstitüsü arasındaki iş birliği protokolü imza törenine katıldı. (2) Varank: "YÖK ile Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Kılavuzu'nu hazırlayacağız" Varank: "Kılavuz, Kovid-19 salgını ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında üniversitelerde sağlıklı ortamlar oluşturmaya odaklanacak" Kaynak: AA