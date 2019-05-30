Varank: Kamu alımlarında yerli desteği güçlendirilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kamu alımlarında yerli ürünlere yüzde 15 fiyat avantajı sağlanması yönündeki mevzuatın daha da güçlendirileceğini açıkladı.

Varank: Kamu alımlarında yerli desteği güçlendirilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kamu alımlarında yerli ürünlere yüzde 15 fiyat avantajı sağlanması yönündeki mevzuatın daha da güçlendirileceğini açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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