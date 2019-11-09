Varank: "Kalkınma Ajanslarımız, Malatyanın bölgesel potansiyelini ayağa kaldırmak için önemli...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Açılış töreninin yapılması MALATYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lisanslı Depoculuk Tesisi temel atma törenine katıldı.
09.11.2019 13:53 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:58
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
Açılış töreninin yapılması
MALATYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lisanslı Depoculuk Tesisi temel atma törenine katıldı. (3)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Varank: "Kalkınma Ajanslarımız, Malatyanın bölgesel potansiyelini ayağa kaldırmak için önemli...