Varank: "(Intranazal yerli aşı adayı) Tüm klinik aşamaların tamamlanması durumunda bu yeni aşı türünün yıl içinde kullanıma sunulmasını hedefliyoruz."
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi
Varank: "(Intranazal yerli aşı adayı) Tüm klinik aşamaların tamamlanması durumunda bu yeni aşı türünün yıl içinde kullanıma sunulmasını hedefliyoruz.
Varank: "(Intranazal yerli aşı adayı) Tüm klinik aşamaların tamamlanması durumunda bu yeni aşı türünün yıl içinde kullanıma sunulmasını hedefliyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun