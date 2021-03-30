Varank: "(Intranazal yerli aşı adayı) Tüm klinik aşamaların tamamlanması durumunda bu yeni aşı türünün yıl içinde kullanıma sunulmasını hedefliyoruz."
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Varank: "(Intranazal yerli aşı adayı) Tüm klinik aşamaların tamamlanması durumunda bu yeni aşı türünün yıl içinde kullanıma sunulmasını hedefliyoruz."

Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi
Varank: '(Intranazal yerli aşı adayı) Tüm klinik aşamaların tamamlanması durumunda bu yeni aşı türünün yıl içinde kullanıma sunulmasını hedefliyoruz.'

Varank: "(Intranazal yerli aşı adayı) Tüm klinik aşamaların tamamlanması durumunda bu yeni aşı türünün yıl içinde kullanıma sunulmasını hedefliyoruz.

Varank: "(Intranazal yerli aşı adayı) Tüm klinik aşamaların tamamlanması durumunda bu yeni aşı türünün yıl içinde kullanıma sunulmasını hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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Şu an buradasınız: Varank: "(Intranazal yerli aşı adayı) Tüm klinik aşamaların tamamlanması durumunda bu yeni aşı türünün yıl içinde kullanıma sunulmasını hedefliyoruz." - Ekonomi Haberleri
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