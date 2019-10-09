Varank: "(İnsansız iş makineleri) Cuma günü birliklerine teslim edilecek"
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Varank: "(İnsansız iş makineleri) Cuma günü birliklerine teslim edilecek"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklaması İZMİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İzmir'de gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

09.10.2019 20:41

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklaması İZMİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İzmir'de gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (2)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "(İnsansız iş makineleri) cuma günü birliklerine teslim edilecek ve nerede ihtiyaç varsa bu araçlar kullanılmış olacak."

Kaynak: AA
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