Varank: "(İnsansız iş makineleri) Cuma günü birliklerine teslim edilecek"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklaması İZMİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İzmir'de gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklaması İZMİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İzmir'de gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (2)
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "(İnsansız iş makineleri) cuma günü birliklerine teslim edilecek ve nerede ihtiyaç varsa bu araçlar kullanılmış olacak."