Varank: "Hedefimiz, dördüncü sanayi devriminin öncü ülkelerinden biri konumuna gelmek"
27.01.2021 11:09 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:16
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜSİAD tarafından çevrim içi olarak gerçekleştirilen Dijital Türkiye Konferansı'nın açılışına video mesaj ile katıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜSİAD tarafından çevrim içi olarak gerçekleştirilen Dijital Türkiye Konferansı'nın açılışına video mesaj ile katıldı. (1)
"Hedefimiz net. Yeni nesil teknolojilerin pazarı değil geliştiricisi bir Türkiye olarak dördüncü sanayi devriminin öncü ülkelerinden biri konumuna gelmek"
Kaynak: Anadolu Ajansı