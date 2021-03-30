Varank: "Grafenin daha pek çok alanda kullanılmasını, daha fazla ticarileşmesini bekliyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Açılış kurdelesinin kesilmesi Tesisin çalıştırılması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın butonu çevirmesi ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İvedik OSB'de, Grafen Seri Üretim Tesisisi'nin açılış töreninde konuştu.