Varank: "Grafenin daha pek çok alanda kullanılmasını, daha fazla ticarileşmesini bekliyoruz"
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Varank: "Grafenin daha pek çok alanda kullanılmasını, daha fazla ticarileşmesini bekliyoruz"

Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Açılış kurdelesinin kesilmesi Tesisin çalıştırılması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın butonu çevirmesi ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İvedik OSB'de, Grafen Seri Üretim Tesisisi'nin açılış töreninde konuştu.

Bakan Varank: Türkiye, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor
Bakan Varank: Türkiye, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması

Açılış kurdelesinin kesilmesi

Tesisin çalıştırılması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın butonu çevirmesi ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İvedik OSB'de, Grafen Seri Üretim Tesisisi'nin açılış töreninde konuştu. (4)

Varank: 'Grafenin daha pek çok alanda kullanılmasını, daha fazla ticarileşmesini bekliyoruz'
Varank: 'Grafenin daha pek çok alanda kullanılmasını, daha fazla ticarileşmesini bekliyoruz'
Varank: 'Grafenin daha pek çok alanda kullanılmasını, daha fazla ticarileşmesini bekliyoruz'
Varank: 'Grafenin daha pek çok alanda kullanılmasını, daha fazla ticarileşmesini bekliyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

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