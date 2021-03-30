Varank: "Grafenin daha pek çok alanda kullanılmasını, daha fazla ticarileşmesini bekliyoruz"
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Açılış kurdelesinin kesilmesi Tesisin çalıştırılması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın butonu çevirmesi ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İvedik OSB'de, Grafen Seri Üretim Tesisisi'nin açılış töreninde konuştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
Açılış kurdelesinin kesilmesi
Tesisin çalıştırılması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın butonu çevirmesi ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İvedik OSB'de, Grafen Seri Üretim Tesisisi'nin açılış töreninde konuştu. (4)
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı