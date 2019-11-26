Varank: "Görüş içi ve görüş ötesi hava-hava füzelerine ilişkin çalışmalarımız büyük bir hızla...
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Varank: "Görüş içi ve görüş ötesi hava-hava füzelerine ilişkin çalışmalarımız büyük bir hızla...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması TBMM - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin sunumunu yaptı.

26.11.2019 13:58 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:04
Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'ın konuşması TBMM - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. (7)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Varank: "Görüş içi ve görüş ötesi hava-hava füzelerine ilişkin çalışmalarımız büyük bir hızla...
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