Varank: "Girişimcilerimizin yanında her türlü hal ve şartta olmaya devam edeceğiz"
Törene katılanlardan görüntüler Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Bakan Varank'ın merkezin açılışını yapması GÜMÜŞHANE - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gümüşhane'de Geleneksel ve Organik Ürünler İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) açılış törenine katıldı.
12.01.2020 14:24 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:28
Törene katılanlardan görüntüler
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
Bakan Varank'ın merkezin açılışını yapması
GÜMÜŞHANE - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gümüşhane'de Geleneksel ve Organik Ürünler İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) açılış törenine katıldı. (2)
Kaynak: AA