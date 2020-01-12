Varank: "Girişimcilerimizin yanında her türlü hal ve şartta olmaya devam edeceğiz"
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Varank: "Girişimcilerimizin yanında her türlü hal ve şartta olmaya devam edeceğiz"

Törene katılanlardan görüntüler Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Bakan Varank'ın merkezin açılışını yapması GÜMÜŞHANE - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gümüşhane'de Geleneksel ve Organik Ürünler İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) açılış törenine katıldı.

12.01.2020 14:24 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:28
Varank:

Törene katılanlardan görüntüler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'ın konuşması

Bakan Varank'ın merkezin açılışını yapması

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gümüşhane'de Geleneksel ve Organik Ürünler İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) açılış törenine katıldı. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Varank: "Girişimcilerimizin yanında her türlü hal ve şartta olmaya devam edeceğiz"
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