Varank: Geri dönüşüm maliyetini düşürmeye çalışıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Atıkların geri dönüşümü için getirilen yeni mekanizmaların, sanayicinin maliyetlerine asgari seviyede yansıması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla iş birliği içinde çalışıyoruz" dedi.