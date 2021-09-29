Varank: "Gençlerimize aşı olmalarını tavsiye ediyorum"
AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye gelişi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) 2021-2022 Akademik Yılı'n töreninde konuştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye gelişi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) 2021-2022 Akademik Yılı'n töreninde konuştu. (1)