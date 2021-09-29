Varank: 'Gençlerimize aşı olmalarını tavsiye ediyorum' - Haberler
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Varank: "Gençlerimize aşı olmalarını tavsiye ediyorum"

AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye gelişi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) 2021-2022 Akademik Yılı'n töreninde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye gelişi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) 2021-2022 Akademik Yılı'n töreninde konuştu. (1)

Varank: Gençlerimize aşı olmalarını tavsiye ediyorum

Varank: Gençlerimize aşı olmalarını tavsiye ediyorum

Varank: Gençlerimize aşı olmalarını tavsiye ediyorum

Varank:
AA / İbrahim Aktaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Varank: 'Gençlerimize aşı olmalarını tavsiye ediyorum' - Haberler
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