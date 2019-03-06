Varank: "Fikirden Ticarileşmeye Kadar Bir Ürünün Tüm Aşamalarını Destekliyoruz"
- "Meslek Eğitiminde Önemli Fırsat: Dijitalleşme" toplantısı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odasının (AHK Türkiye) düzenlediği "Meslek Eğitiminde Önemli Fırsat: Dijitalleşme"...
- "Meslek Eğitiminde Önemli Fırsat: Dijitalleşme" toplantısı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odasının (AHK Türkiye) düzenlediği "Meslek Eğitiminde Önemli Fırsat: Dijitalleşme" toplantısına katıldı.
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Kaynak: AA