Varank: "(Eskişehir) İlimizi İç Anadolu'nun güçlü üretim merkezlerinden biri yaptık"
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Varank: "(Eskişehir) İlimizi İç Anadolu'nun güçlü üretim merkezlerinden biri yaptık"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Afyonkarahisar'da düzenlenen, "AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

04.01.2020 15:57 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:01

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , Afyonkarahisar'da düzenlenen, "AK Parti İl Teşkilatı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. (4 SON)

"Coğrafi ve lojistik açıdan muazzam bir avantaja sahip olan ilimizi 'nun güçlü üretim merkezlerinden biri yaptık"

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Varank: "(Eskişehir) İlimizi İç Anadolu'nun güçlü üretim merkezlerinden biri yaptık"
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