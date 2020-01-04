: Varank: "(Eskişehir) İlimizi İç Anadolu'nun güçlü üretim merkezlerinden biri yaptık"

04.01.2020 15:57 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:01

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Afyonkarahisar'da düzenlenen, "AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. (4 SON)

"Coğrafi ve lojistik açıdan muazzam bir avantaja sahip olan ilimizi İç Anadolu'nun güçlü üretim merkezlerinden biri yaptık"

Kaynak: AA

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