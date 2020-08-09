Varank: "Enstitülerde yürüttüğümüz yenilikçi işlerle özel sektöre rakip değiliz. Bilakis özel...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın konuşması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi, ülkemizin Ar-Ge ve inovasyon üssü olma görevini üstleniyor.
09.08.2020 17:33 | Son Güncelleme: 09.08.2020 18:20
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın konuşması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi, ülkemizin Ar-Ge ve inovasyon üssü olma görevini üstleniyor. Tabii burada şunun altını çizmemiz gerek; Enstitülerde yürüttüğümüz yenilikçi işlerle özel sektöre rakip değiliz. Bilakis özel sektörün, kamunun ve üniversitelerin katma değer üretmesine katkı sağlıyoruz."
Kaynak: AA