Varank: Ekonomimizi sağlamlaştıracak, milletimizin refahını yükselteceğiz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Önümüzde geçireceğimiz 4 yıllık seçimsiz dönemde, kamu ve özel sektörün güçlü birlikteliğinden çıkacak sinerjiyle ekonomimizi sağlamlaştıracak, milletimizin refahını yükselteceğiz" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Önümüzde geçireceğimiz 4 yıllık seçimsiz dönemde, kamu ve özel sektörün güçlü birlikteliğinden çıkacak sinerjiyle ekonomimizi sağlamlaştıracak, milletimizin refahını yükselteceğiz" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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