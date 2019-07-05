Varank: Ekonomimizi sağlamlaştıracak, milletimizin refahını yükselteceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Önümüzde geçireceğimiz 4 yıllık seçimsiz dönemde, kamu ve özel sektörün güçlü birlikteliğinden çıkacak sinerjiyle ekonomimizi sağlamlaştıracak, milletimizin refahını yükselteceğiz" dedi.

Varank: Ekonomimizi sağlamlaştıracak, milletimizin refahını yükselteceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Önümüzde geçireceğimiz 4 yıllık seçimsiz dönemde, kamu ve özel sektörün güçlü birlikteliğinden çıkacak sinerjiyle ekonomimizi sağlamlaştıracak, milletimizin refahını yükselteceğiz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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